فرنسا تعلق على اتهام بوتين لأوكرانيا بانتهاك القانون الإنساني

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 8 دقائق

وصفت الرئاسة الفرنسية، أن اتهام فلاديمير بوتين للقوات الأوكرانية بانتهاك القانون الإنساني بأنها “أكاذيب”، وذلك إثر مكالمة هاتفية السبت بين الرئيس الروسي وإيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال الإليزيه انه خلال هذه المكالمة التي استمرت ساعة ونصف ساعة، جدد الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني دعوة روسيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” و”رفع الحصار” عن مدينة ماريوبول.

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بما وصفه بأنه “خرق فاضح” للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال المحادثات الهاتفية الثلاثية، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لم يُبد رغبة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، أثناء اتصال أُجري يوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وذكرت وكالة “رويترز”، نقلا عن مسؤول في الإليزيه لم تذكر اسمه، أن الزعيمين الفرنسي والألماني أكدا خلال مكالمتهما أن الوقف العاجل لإطلاق النار في أوكرانيا يعد شرط الإجراء مفاوضات شاملة.

ويوم السبت، أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس ماكرون والمستشار الألماني تحدثا هاتفيًا مع بوتن بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.

وبدأ الاتصال نحو الساعة 12:00 ظهرًا (11:00 بتوقيت غرينتش) وانتهى بعد ساعتين تقريبًا، بحسب الرئاسة الفرنسية التي لفتت إلى أن ماكرون تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.