فيديو.. اصطياد الدبابات الروسية بصواريخ متطورة في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 6:41 مساءً

تواجه القوات الروسية في أوكرانيا مقاومة شديدة من الجيش والمقاومة الشعبية الأوكرانية على حد سواء، الأمر الذي تسبب في بطئ تقدم الجيش الروسي في داخل أوكرانيا خاصة تجاه العاصمة كييف.

نشرت وسائل إعلام أوكرانية، السبت، فيديو يظهر تعرض قافلة دبابات روسية لكمين في أوكرانيا.

ويظهر الفيديو اصطياد الدبابات الروسية بمنظومة صواريخ أوكرانية متطورة.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي بعد إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي نيته الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، وهو ما ترفضه موسكو بشدة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية يومها الـ 17 وسط تصاعد القتال على أكثر من صعيد وسط وشرقي أوكرانيا، مع إعلان إعادة فتح الممرات الآمنة لإخراج اللاجئين من البلاد.

وأسفر النزاع في أوكرانيا عن وقوع مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيشين، إضافة إلى نزوح نحو مليوني مواطن أوكراني نحو الأراضي الأوروبية.

وترى روسيا أن تمدد قوات حلف الناتو قرب الحدود الروسية الأوكرانية خطر أمني كبير عليها.

تجدر الإشارة إلى أن حلف (الناتو) يضم 30 دولة، منها 3 فرنسا وأمريكا وبريطانيا أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي ويتمتعون بحق الفيتو ويمتلكون سلاحا نوويا.