لإقامة إقليم إنفصالي.. روسيا تخطط لاستفتاء على استقلال خيرسون

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 6:28 مساءً

قال نائب رئيس المجلس المحلي “خيرسون” اليوم السبت إن القوات الروسية المحتلة تخطط لتنظيم استفتاء “صوري” في المدينة الساحلية لإقامة إقليم إنفصالي.

وذكر سيرجي خلان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن “تأسيس (الجمهورية) سيحول منطقتنا إلى حفرة ميئوس منها دون حياة أو مستقبل”.

واستولت القوات الروسية على خيرسون بعد بدء الغزو في 24 فبراير/ شباط لكن المتظاهرين الموالين لأوكرانيا خرجوا إلى شوارع المدينة للاحتجاج على الغزو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، في أواخر شهر فبراير الماضي ووقع على مرسومين باعتراف روسيا بالجمهوريتين، وطالب من مجلس الدوما الاعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن معظم الشركات الأوكرانية توقفت عن العمل منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.

وفي السابق، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إن الغزو ألحق بأوكرانيا بالفعل أضرارا تقدر بأكثر من مئة مليار دولار.