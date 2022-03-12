الجيش الروسي يدمر بلدة فولنوفاخا شرقي أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني اليوم السبت بأن بلدة فولنوفاخا في شرق البلاد دُمرت بالكامل بعد الغزو الروسي، لكن القتال ما زال دائرا على الأرض هناك لمنع عملية حصار روسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال اليوم السبت إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي في إيجاز صحفي أن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلا من تبادل المطالب، مشددا على أن أي محادثات يجب أن تبدأ بوقف لإطلاق النار.

وتابع أن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنه رحب بجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للوساطة بين أوكرانيا وروسيا وقال إنه اقترح على بينيت إجراء محادثات في القدس.

ودعا زيلينكسي الدول الغربية لتقديم أسلحة دفاعية متطورة، مؤكدا أن قواته لن تستسلم وستواصل القتال ضد الجيش الروسي، وقال إن موسكو لن تستطيع السيطرة على كييف إلا إذا دمرتها.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، 24 فبراير الماضي بعد إعلان الأخيرة نيتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وهو ما تراه موسكو يمثل خطرًا على أمنها القومي بسبب تزايد الأنشطة العسكرية للغرب قرب حدودها.