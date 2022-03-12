منظومة “إس-300” قد تشعل الحرب العالمية الثالثة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 6:03 مساءً

أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجري مشاورات مع بولندا وسلوفاكيا ورومانيا من أجل إمداد أوكرانيا بصواريخ “إس-300” روسية الصنع.

وقالت قناة الغد إن القوات الأوكرانية تجيد العمل على هذه المنظومة الدفاعية، لافتة إلى خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة حال قصفت موسكو الإمدادات المرتقبة لكييف.

وأوضحت القناة أن الولايات المتحدة أكدت أنها مسؤولة عن الدفاع عن كل شبر من أراضي دول حلف شمال الأطلسي إذا تعرضت لأي هجوم روسي.

يشار إلى أن صحيفة “واشنطن بوست” قالت في تقرير لها إن منظومات الدفاع الجوي “إس-300” سوفيتية الصنع بحوزة الحكومة السلوفاكية، موضحة أن القوات الأوكرانية مدربة على استخدامها.

و”إس-300″ هي منظومة دفاع جوي صاروخية بعيدة المدى روسية الصنع أنتجت من قبل شركة ألماز للصناعات العلمية ولها عدة إصدارات مختلفة.

وأكد مسؤول أوروبي مطلع أن كييف طلبت من حلفائها إمدادها بـ”إس-300″، وأن هناك محادثات تجري حاليا حول هذه الإمكانية، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان من الممكن تفادي هذه الخطوة.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي بعد إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي نيته الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، وهو ما ترفضه موسكو بشدة وتراه أنه خطر أمني كبير عليها.