شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات الروسية قيد الإقامة الجبرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
في إشارة إلى سعي الرئيس الروسي إلى إلقاء اللوم على تعثر الجيش الروسي في غزو أوكرانيا؛ يبدو أنه تم القبض على عديد من كبار أجهزة الاستخبارات الروسية.
وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فيعتقد أن رئيس المخابرات الروسية قد وضع قيد الإقامة الجبرية.
كما تم القبض على سيرغي بيسيدا، رئيس فرع المخابرات الخارجية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مع نائبه أناتولي بوليوخ، وفقاً لخبير بارز في أجهزة الأمن الروسية.
وقال أندريه سولداتوف، المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع «أغنتورا»، وهو موقع استقصائي يراقب جهاز الأمن الفيدرالي ووكالات أخرى: «إن مصادر من داخل جهاز الأمن الفيدرالي أكدت احتجاز الرجلين».
وأكد فلاديمير أوسيشكين، وهو ناشط حقوقي روسي منفي، الاعتقالات.
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