شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: نتوقع تداعيات غير مسبوقة للأزمة الإنسانية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، تداعيات غير مسبوقة للأزمة الإنسانية في أوكرانيا، مع دخول العمليات العسكرية الروسية يومها السابع عشر.

وفي وقت سابق، حذّرت مسؤولة رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي، من أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين تمثل تحدياً كبيراً للتكتل، وهي مرشحة للتفاقم، لكنها شددت على وحدة الدول الـ27 غير المسبوقة تجاه هذه الأزمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، للصحافيين: “للأسف الأمور تزداد سوءاً، فالقنابل تنهمر، وكثيرون يقتلون، وسنرى مزيداً من الناس يفرون. لا نعرف بالضبط كم سيكون عليه العدد، ولكن بتقديري عدة ملايين سيأتون”.

وأضافت: “لذا سيمثل هذا تحدياً كبيراً جداً حقاً. إنه تحدٍ كبير الآن، لكنه سيزداد سوءاً، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي استقبلت أكثر من مليوني لاجئ في الأسبوعين الماضيين، منذ أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو جارته أوكرانيا.