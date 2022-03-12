شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس وماكرون وبوتن.. محادثة جديدة بشأن حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس تحدثا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.

وبدأ الاتصال نحو الساعة الواحدة ظهرا وانتهى بعد ساعتين تقريبًا، بحسب الرئاسة الفرنسية التي لفتت إلى أن ماكرون تحدّث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، دعا زيلينسكي، السبت، نظيريه الفرنسي والألماني إلى المساعدة في الإفراج عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي خطفه الروس قبل ليلة بحسب كييف.

ومنذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين في 7 فبراير الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال اليوم؛ بحسب الاليزيه.