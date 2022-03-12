شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروّع.. أفراد من الجيش الإثيوبي يحرقون رجلًا على قيد الحياة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو منتشر يوثق جريمة مروعة قام بها عدد من الأشخاص المنتمين للجيش الإثيوبي.

ويظهر في الفيديو الذي تحدثت عنه “فرنس برس”، أشخاصا، بعضهم يرتدي زي الجيش الإثيوبي، يحرقون رجلًا على قيد الحياة، بشمال غرب إثيوبيا، حيث أعلنت السلطات الإثيوبية فتح تحقيق في الواقعة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، يظهر في مقطع الفيديو رجلا عاجزا تحرقه مجموعة من الرجال، بعضهم يرتدي زي الجيش الإثيوبي، وقد وجهوا له الشتائم باللغة الأمهرية، اللغة الرسمية في إثيوبيا.

من جهتها، أوضحت خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية أنه “تم تصوير الفيديو في منطقة بني شنقول-قمز المتاخمة للسودان وجنوب السودان في شمال غرب إثيوبيا”، لافتة إلى أن “فيديو العمل الوحشي المتطرف المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أبرياء يحرقون أحياء”.

كما تعهدت خدمة الاتصالات “بالتحقيق ومعاقبة من ارتكبوا هذا العمل الوحشي اللاإنساني”، في حين لم تتمكن “فرانس برس” من التأكد من صحة الفيديو والتحقق منه بشكل مستقل.