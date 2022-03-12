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روسيا: الأوكرانيون يديرون محطتي تشرنوبيل وزابوريجيا النوويتين

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية أن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتي تشرنوبيل وزابوريجيا النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية.

وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت أن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشرنوبيل المعطلة بمساعدة متخصصين روس.

وأضافت أن الأنشطة التي تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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