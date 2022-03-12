- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الصدر يغرد بعد اجتماع الحنانة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، مجدداً، موقفه من شكل الحكومة المقبلة.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية".
وجاءت تغريدة الصدر، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفد الإطار التنسيقي الذي ضم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وجاءت تغريدة الصدر، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفد الإطار التنسيقي الذي ضم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.