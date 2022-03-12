الصدر يغرد بعد اجتماع الحنانة

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية".

وجاءت تغريدة الصدر، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفد الإطار التنسيقي الذي ضم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

