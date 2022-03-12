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الصدر يغرد بعد اجتماع الحنانة

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بغداد - ياسين صفوان - أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، مجدداً، موقفه من شكل الحكومة المقبلة.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية".

وجاءت تغريدة الصدر، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفد الإطار التنسيقي الذي ضم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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