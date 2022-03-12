كييف تكشف عدد قتلى جنودها منذ بدء الهجوم الروسي

بغداد - ياسين صفوان - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، عن عدد قتلى جنود بلاده منذ بدء الهجوم الروسي.



وقال زيلينسكي في تصريحات صحافية، إن "نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو الروسي".

الى ذلك، قال الجيش الأوكراني، إن "القوات الروسية تسيطر على الضواحي الشرقية لمدينة ماريوبول".

وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.