شكرا لقرائتكم خبر السعودية تطلق مشروعا لرعاية الأيتام السوريين في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في محافظة إربد أمس الأول، مشروع رعاية الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وفيما وزع الربيعة كراسي كهربائية على 22 من المقعدين السوريين من ذوي الإعاقة، قدم عدد من الأطفال الأيتام فقرات متنوعة، ثم وزعت حقائب مدرسية وهدايا عينية على الطلاب الأيتام.

وأعرب المشرف على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية عن سعادته بتدشين مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن، الذي يأتي لتسهيل حياة الأيتام ورعايتهم وأسرهم في جميع الشؤون المتاحة، وتقديم الدعم النفسي وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم، مشيرا إلى أن المملكة لن تدخر جهدا في مساعدة كل محتاج وإغاثة المنكوبين، خاصة فئة الأيتام، مؤكدا أن المركز يحرص على تقديم الرعاية التكاملية للأيتام من خلال تأمين الرعاية الصحية لهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.

وسيجري خلال المشروع تقديم الرعاية وجميع الخدمات لكفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، تستفيد منها 56 أسرة، منها 40 عائلة سورية و16 عائلة أردنية بواقع 191 مستفيدا من الأيتام والأرامل.