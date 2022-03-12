الحوثي يطرد سكان 5 قرى ثم يفجرها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية سكان خمس قرى بمديرية الجراحي، بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وأجبرتهم على مغادرة منازلهم بقوة السلاح.

وكشف مصدر محلي أن الميليشيات طردت سكان قرى الغشوة وبني الشعيب والعكدة وبني الخلوف والخبت، بداعي أنها مناطق تماس، رغم بعدها عن مناطق العمليات العسكرية، وقامت بتلغيم مناطق مختلفة من تلك القرى.

وأوضح أن الميليشيات، حولت عددا من منازل وقرى المواطنين المهجرين، إلى مناطق عسكرية خاصة بقيادات ومشرفي الميليشيات الحوثية الإرهابية، ولفت المصدر أن عملية التهجير تزامنت مع تحشيد الميليشيات لعدد من أبناء مناطق الجراحي، والدفع بهم إلى مناطق متقدمة، في محاولة منها للزج بهم إلى محارق الموت.

في المقابل، قُتل 8 من عناصر جماعة الحوثي وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال مدينة تعز، وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع الحوثيين وأسفر الهجوم عن مقتل 8 منهم بينهم قناص كان متمترسا في عمارة الكباب في شارع الأربعين وإصابة آخرين. فيما استهدف طيران التحالف مواقع لجماعة الحوثي في منطقة» المدرجات غراب» غرب المدينة.

على صعيد آخر، يتوقع أن يستأنف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الأسبوع الجاري جولة ثانية من المشاورات التي أطلقها الاثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان مع القوى اليمنية الفاعلة حول إطار عام جديد لإحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.

وأكد المبعوث الأممي في بيان، أنه سيجتمع خلال مشاورات الأسبوع الثاني بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع وحزب المؤتمر الشعبي العام، وخبراء أمنيين واقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.

واختتم غروندبرغ الأسبوع الأول من المشاورات، بعقد لقاءات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حول تطوير إطار عمل خاص عملية متعددة المسارات نحو تسوية سياسية مستدامة للنزاع اليمني.

وأوضح أن الهدف من المشاورات هو جمع الأفكار والآراء والاقتراحات، بطريقة صادقة وصريحة، حول الأولويات العاجلة وطويلة الأمد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية. مشددا على أهمية الانخراط بمشاورات مع مجموعات يمنية متعددة حتى يكون الإطار مسترشدا بأصوات مختلفة.

وبحسب البيان الأممي، أعرب المشاركون بالمشاورات عن دعمهم لجهوده وإثارة مجموعة من القضايا فيما يتعلق بجدول أعمال وأولويات المسارات الثلاثة، والمبادئ الموجهة للعملية السياسية، وقضايا متعلقة بتصميم العملية. وتضمنت النقاط الرئيسة التي أثيرت خلال الأسبوع الأول من النقاشات الحاجة إلى معالجة المعاناة والتحديات المشتركة التي تواجه جميع اليمنيين.

مشاهدات يمنية:

