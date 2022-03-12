الجفاف يدمر المحاصيل وينشر الجوع في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تكثيف مساعداتها لآلاف النازحين بسبب الجفاف في الصومال. وقال المتحدث بوريس تشيشيركوف «إن ثلاثة مواسم من الجفاف الشديد في الصومال أدت إلى تدمير المحاصيل ونفوق الماشية، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بحثا عن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء الصالح للشرب والمأوى. ونزح أكثر من 17 ألف شخص في الأسبوع الأول من الشهر الحالي في منطقة الخليج الجنوبي من البلاد، لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين نزحوا قبلهم في يناير وفبراير من هذا العام.



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