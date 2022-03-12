سوريا: لم نرسل مقاتلين إلى أوكرانيا

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وقال المصدر «جرت اجتماعات بين وجهاء محافظة درعا وقيادات اللواء الثامن في محافظة درعا وتم الاتفاق على رفض توجه أي من أبناء محافظة درعا سواء من مقاتلي اللواء الثامن المدعوم من روسيا أو أي شخص من أبناء محافظة درعا».
وأكد المصدر أن قيادة اللواء الثامن كان لها رأي مطابق لرأي لجان درعا المركزية بأنها لن تقبل إرسال مقاتلين من عناصرها إلى أوكرانيا.
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