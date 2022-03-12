شكرا لقرائتكم خبر سوريا: لم نرسل مقاتلين إلى أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى مصدر في لجان درعا المركزية (لجان محلية وتضم ممثلين عن المعارضة السورية ووجهاء من محافظة درعا)، توجه مقاتلين من محافظة درعا للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر «جرت اجتماعات بين وجهاء محافظة درعا وقيادات اللواء الثامن في محافظة درعا وتم الاتفاق على رفض توجه أي من أبناء محافظة درعا سواء من مقاتلي اللواء الثامن المدعوم من روسيا أو أي شخص من أبناء محافظة درعا».

وأكد المصدر أن قيادة اللواء الثامن كان لها رأي مطابق لرأي لجان درعا المركزية بأنها لن تقبل إرسال مقاتلين من عناصرها إلى أوكرانيا.