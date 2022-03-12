شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأسئلة عن تعديلات "الإيجار القديم" بعد التصديق عليها.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له بعنوان "أهم الأسئلة عن تعديلات "الإيجار القديم".. متى تنتهى مدة العقد للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى؟.. وكيف يتم حساب زيادات الأجرة؟".

ويلقى "برلمانى" الضوء على عدة عناصر بشأن تاريخ انتهاء مدة تلك العقود وهل هناك استثناءات، وكيفية حساب زيادات الأجرة فى ظل وجود زيادتان 15% بالقانون 10/22 و2 أو1% بالقانون 14/2001 وأيهما تطبق أولا، والاختصاص القضائى بنظر طلب انهاء تلك العقود، ومدى تأثير القانون الجديد على القضايا المتداولة حاليا، وكذا الرد على التأويلات الخاطئة والشائعات التى ليس لها أى أساس من الصحة حيث أن القانون صدر على الشخصيات الاعتبارية فقط لا غير وبما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية.

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أهم الأسئلة عن تعديلات "الإيجار القديم".. متى تنتهى مدة العقد للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى؟.. وكيف يتم حساب زيادات الأجرة؟



