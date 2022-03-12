شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الصحفيين: الانتهاء من تجهيزات واجهة مبنى النقابة قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعادة بناء واجهة المبنى الرئيسى للنقابة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من واجهة النقابة خلال فترة زمنية محددة من 6 إلى 8 شهور، بداية من أول أبريل الجارى، مشيرا إلى أنه كان هناك حرص من المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان على أن تظهر الواجهة بالشكل المشرف واللائق بالنقابة وتجهيز جميع التكاليف المالية الخاصة فى هذا الشأن.

وتابع:" وقد انهى المجلس كافة الإجراءات بجلسته الأخيرة والتى شارك فيها الدكتور طارق ابراهيم نصر الدين مدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وقام بشرح التصميمات وطريقة العمل وجميع التكاليف المالية واختياره لعرض شركة المجموعات الوطنية لإستثمارات الأوقاف خاصة وأن لها خبرات سابقة فى هذا الشأن" .

وأشار محمد شبانة إلى حرص مجلس النقابة على عدم اقحام القطاع الخاص نهائيا فى هذا الأمر، وأن جميع العروض التى تقدمت لاعادة بناء واجهة النقابة من المؤسسات والشركات الحكومية، وذلك فرضا للشفافية المطلقة وهو النهج الذى ينتهجه المجلس فى جميع تعاقداته الإنشائية أو الخدمية، لافتا إلى أنه منذ توليه المسئولية كأمين عام بالنقابة لم تعمل شركة واحدة بالقطاع الخاص فى أى أعمال نقابية .

ونوه شبانة إلى أن قرار تغيير واجهة النقابة جاء حفاظًا على أرواح الزملاء والمارة من أمام المبنى بعد تساقط الرخام والجرانيت والجبس منها لإنتهاء عمرها الافتراضي وفق جميع التقارير الهندسية، وأن فكرة إزالتها بدأت منذ عام 2015، مؤكدا أن العمر الافتراضي للواجهة التى ازيلت لم يزد عن 15 عاما منذ انشاء المبنى بمقره الحالى فى حين أن الواجهة الجديدة وفق مكتب الاستشارى الهندسى بجامعة القاهرة ستستمر بنفس الكفاءة لخمسين عاما على الأقل .

وذكر محمد شبانة حديثه أنه سيتابع يوميا أعمال الواجهة لتظهر بالصورة اللائقة بالزملاء الصحفيين وقيمة ومكانة نقابة الصحفيين .