شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ خطة مضاعفة صادرات مصر للدول الإفريقية على 3 مراحل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطة مصرية متكاملة لمضاعفة الصادرات للدول الإفريقية، بحلول عام 2025، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت عنها مذكرة مُقدمة من وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد، إلى لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي.

وتشير المذكرة إلى الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في الصادرات نحو القارة السمراء، إنطلاقا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلوّل عام 2025، وقد قامت وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئي حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التي تتضمنها الخطة. وخلال حضور وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد، اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى، أشارت إلى أن أبرز مستهدفات الإستراتيجية، تتمثل فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وفى هذا الصدد، نستعرض لمراحل تنفيذ الخطة الزمنية والكمية :

1-تتضمن الخطة ثلاث مراحل للتنفيذ بدءاً من عام 2022 حتى 2025 بحيث يتم استهداف (10) دول أفريقية خلال الفترة (يناير2022 - ديسمبر 2022).

2- تستهدف (8) دول خلال الفترة (يناير 2023 - يونيو 2024).

3- تستهدف من (7 إلى 12) دولة خلال الفترة (يوليو 2024 ـ ديسمبر 2025).