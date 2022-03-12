شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة بضائع لبنانية أمام ميناء الإسكندرية وإنقاذ طاقهما والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرضت سفينة بضائع لبنانية، للغرق الكامل أمام ميناء الإسكندرية، فيما أعلنت مصر إنقاذ طاقم السفينة.
وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، انتقل رجال الإنقاذ والجهات المختصة على الفور إلى السفينة، بعد أن تلقت هيئة ميناء الإسكندرية، بإشراف الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إشارة استغاثة من السفينة “ايلا” لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و900 كيلوغرام حديد خردة.
هذا وتبين حدوث ميل للسفينة التي يبلغ طولها 98 مترا، وغاطس 5 أمتار على أحد جوانبها، في حين جرى إنقاذ طاقمها المكون من 9 سوريين وهندي الجنسية.
وتمت الإشارة إلى أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها، بينما تم إنقاذ طاقمها، كما جرى إخطار النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدي حدوث تلوث بيئي.
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