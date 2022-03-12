شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر: يمكننا استهداف قوافل الأسلحة الغربية القادمة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت موسكو من أن القوافل الغربية التي تجلب مساعدات عسكرية للقوات الأوكرانية يمكن معاملتها كأهداف عسكرية مشروعة للقوات الروسية التي تغزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله: "لقد حذرنا الولايات المتحدة من أن عملية إغراق أوكرانيا بالأسلحة التى تنظمها الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا والواردة من بعض الدول لا تعد خطوة خطيرة فحسب، بل إجراء يجعل هذه القوافل أهدافا مشروعة".

وجدد الإشارة إلى أن هدف روسيا هو نزع سلاح أوكرانيا وأضاف أن عمليات إرسال الشحنات التي تنظمها الولايات المتحدة يمكن اعتبارها "تصعيدية" .