شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي في إيجاز صحفي أن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلا من تبادل المطالب.

وتابع أن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنه رحب بجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للوساطة بين أوكرانيا وروسيا وقال إنه اقترح على بينيت إجراء المحادثات في القدس.