شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى.. الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في مآرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كسرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع عسكرية جنوب محافظة مآرب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مليشيا الحوثي لاذت بالفرار بعد سقوط كثير من عناصرها بين قتيل وجريح. إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها بقصف لمدفعية الجيش.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة استعادوا طقمين بما عليهما من عتاد خلفتهما عناصر المليشيا قبل أن تفر تحت الضربات.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف بغارتين تعزيزات تابعة للمليشيا الإيرانية ونتج عنها تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.