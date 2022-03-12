شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطلب تحقيق مشترك في حادث إطلاق صاروخ عليها من الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت باكستان اليوم السبت إجراء تحقيق مشترك مع الهند في إطلاق صاروخ على أراضيها تقول نيودلهي إنه وقع بطريق الخطأ ورفضت قرار نيودلهي إجراء تحقيق داخلي في الحادث داعية المجتمع الدولي إلى القيام بدور.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "لا يمكن معالجة مثل هذا الأمر الخطير بالتفسير السطحي الذي قدمته السلطات الهندية". وأضافت "تطلب باكستان تحقيقا مشتركا من أجل الوصول بدقة إلى الحقائق المحيطة بالحادث".

وقالت الهند أمس الجمعة إنها أطلقت الصاروخ على باكستان بطريق الخطأ في الأسبوع الماضي مشيرة إلى "عطل فني" خلال صيانة دورية للصاروخ. وقدمت نيودلي هذا التفسير بعد أن حذرت باكستان من "عواقب سيئة".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقوم "بالدور المنوط به في نشر الاستقرار في بيئة نووية" محذرة من "عواقب وخيمة" إذا أدت إساءة فهم من أي من الجانبين إلى تصعيد.

وفي السابق حذر خبراء عسكريون من خطر الحوادث أو إساءة التقدير من أي من الدولتين الجارتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب واندلعت بينهما اشتباكات مسلحة أقل شأنا بسبب الخلاف عادة بشأن إقليم كشمير المقسم.