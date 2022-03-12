قصف مستشفيات في ميكولاييف جنوب أوكرانيا

تعرضت مستشفيات من بينها مركز لعلاج السرطان وعيادة لطب العيون في مدينة ميكولاييف الساحلية جنوب أوكرانيا لقصف ليل الجمعة - السبت.

وتطايرت نوافذ مركز علاج السرطان وتضررت الأبواب، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رئيس المستشفى دميترو لاغوشيف «قصفوا مناطق مدنية لس فيها أي أهداف عسكرية». أضاف «يوجد مستشفى هنا ودار أيتام وعيادة لطب وجراحة العيون».

ولم يكن في مركز السرطان أي مرضى أو طواقم صحية وقت الضربات لكن عدداً غير معروف من المرضى كانوا في عيادة العيون.

وقالت مسؤولة العيادة كاسيميرا ريلكوفا «أمضينا الليل في القبو، الجميع كانوا يرتجفون. المرضى كانوا مذعورين».

في حي إنغولسكي توقفت التدفئة وأجبر العديد من الناس على المغادرة.

وكان الادعاء العام في أوكرانيا، أعلن اليوم (السبت)، مقتل ما لا يقل عن 79 طفلاً وإصابة 100 منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير (شباط) الماضي.