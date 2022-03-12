انت الان تتابع خبر توجيه من المرور يخص مركبات الحمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بمنع دخول مركبات الحمل إلى العاصمة بغداد، من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً.