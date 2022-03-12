انت الان تتابع خبر توجيه من المرور يخص مركبات الحمل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بمنع دخول مركبات الحمل إلى العاصمة بغداد، من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً.
وقال المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بأشراف وتوجيه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي بتنفيذ الأمر الديواني المرقم ١٧٨لسنة ٢٠٢١ والخاص بمنع دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى داخل مدينة بغداد من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً".
وبينت، أن "ذلك جاء لأمور تنظيمية الغاية منها تقليل الزخم المروري".
وبينت، أن "ذلك جاء لأمور تنظيمية الغاية منها تقليل الزخم المروري".