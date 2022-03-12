رقم قياسي ينتظر بيكي مع برشلونة

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن بيكيه في حالة تواجده مع برشلونة في مباراة الغد سوف يصل للمشاركة رقم 600 في تاريخه مع "البلوغرانا".

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه سوف يصبح خامس لاعب في تاريخ برشلونة وصولا لهذا الرقم بعد كل من ميسي (778 مباراة) وتشافي (767 مباراة) وإنييستا (674 مباراة) وبوسكيتس (666 مباراة).

