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رقم قياسي ينتظر بيكي مع برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-12 | 15:09

رقم قياسي ينتظر بيكي مع برشلونة

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ذكر تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت، أن جيرارد بيكيه نجم برشلونة يقف على أعتاب تحقيق رقم جديد مع الفريق الكتالوني خلال مواجهة ضيفه أوساسونا غدا الأحد في "الليغا".
وحسب الصحيفة الإسبانية فإن بيكيه في حالة تواجده مع برشلونة في مباراة الغد سوف يصل للمشاركة رقم 600 في تاريخه مع "البلوغرانا".

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه سوف يصبح خامس لاعب في تاريخ برشلونة وصولا لهذا الرقم بعد كل من (778 مباراة) وتشافي (767 مباراة) وإنييستا (674 مباراة) وبوسكيتس (666 مباراة).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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