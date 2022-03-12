محادثة جديدة بين شولتس وماكرون وبوتين حول غزو أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

أعلن قصر الاليزيه السبت أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس تحدثا هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.



بدأ الاتصال نحو الساعة 12,00 ظهرًا (11,00 بتوقيت غرينتش) وانتهى بعد ساعتين تقريباً، بحسب الرئاسة الفرنسية التي لفتت إلى أن ماكرون تحدّث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، دعا زيلينسكي السبت نظيريْه الفرنسي والألماني إلى المساعدة في الإفراج عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي خطفه الروس قبل ليلة بحسب كييف.

أجرى ماكرون وشولتس وبوتين محادثة هاتفية الخميس طالبت خلالها فرنسا وألمانيا "روسيا بوقف فوري لإطلاق النار".

منذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين في 7 فبراير(شباط)، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال الخميس، بحسب الاليزيه.

وزاد الأوروبيون المجتمعون في قمة في فرساي الجمعة من الضغط على روسيا لإنهاء هجومها العسكري، من خلال تلويحهم بفرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على موسكو ومضاعفة تمويل الأسلحة لأوكرانيا.