روسيا تؤكد أن إمدادات الأسلحة الغربية أهداف مشروعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت روسيا، السبت، من أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تشكل "أهدافا مشروعة"، ملوحة بإمكانية استهدافها تبعا لذلك.



وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "حذرنا الولايات المتحدة من أن ضخ الأسلحة المنظم من عدد من الدول ليس مجرد خطوة خطيرة، إنها خطوة تجعل تلك القافلات أهدافا مشروعة".

وأضاف أن موسكو حذرت "من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا، مثل منظومات دفاع جوي محمولة ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات وغيرها".

وأشار ريابكوف إلى أن واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد، لافتا إلى أن روسيا والولايات المتحدة غير منخرطتين في"عمليات تفاوض" بشأن أوكرانيا.

تأتي تصريحات المسؤول الروسي في وقت شددت فيه موسكو ضغوطها على كييف وقصفت مواقع مدنية في مدن أخرى، بينها ماريوبول حيث استُهدف مسجد في عمليات قصف مستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، أن مسجدا لجأ إليه 80 مدنيا تعرض للقصف في ماريوبول من دون أن تحدد متى حدث ذلك.

وفي مدينة ميكولايف الساحلية (جنوب)، لم تتوقف عمليات القصف ليلا وأصابت خصوصا مركزا لرعاية مرضى السرطان ومستشفى للعيون، وفق وكالة "فرانس برس".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، صباح السبت، أن صفارات الإنذار دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك بالمدن الكبرى مثل كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.