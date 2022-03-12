قُدرت بمليون و200 ألف جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 165 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما 165 طربة حشيش، قُدرت بمليون و200 ألف جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركزي شرطة (العدوة – مغاغة) بمحافظة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما، بحوزتهما (165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتفي محمول).

بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫200٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.