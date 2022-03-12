بالصور- الغرفة التجارية ببورسعيد تستعد لمعرض "أهلا رمضان" بتخفيضات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كثفت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، من استعداداتها، اليوم السبت، لإقامة معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وقاربت الغرفة على الإنتهاء من إنشاء المعرض بأقسامه المختلفة تمهيدًا لتسليمها إلى العارضين المشاركين بالمعرض وافتتاحه رسميًا يوم 15 مارس المقبل، والذي سيوفر كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع.

ومن جانبه، أشار محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، إلى أن المعرض سيخضع لرقابة صارمة من اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمتابعة المعرض والتأكد من وجود تخفيضات فعلية وملموسة للمواطنين، فضلا عن جودة السلع وتوافرها بكميات كافية.

وأكد على أن الغرفة وفرت كافة إمكاناتها لإنجاح المعرض وضمان تحقيقه لأهدافه، ومن بينها تحمل الغرفة تكاليف إقامته مقابل تقديم العارضين مزيد من التخفيضات على السلع، كما أن هناك لجان مشكلة داخل المعرض للتيسير على المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم طوال فترة إقامته.