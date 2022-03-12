أوكرانيا: سلاح الجو الروسي يضرب أهدافا غرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أفادت معلومات صادرة عن أوكرانيا أن سلاح الجو الروسي هاجم أهدافا في غرب أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن ست قاذفات توبوليف تو 95 طويلة المدى، استخدمت صواريخ جو أرض لقصف أهدافا في لوتسك وإيفانو-فرانكيفسك.

وبحسب التقارير الإعلامية الصادرة اليوم السبت، فأنه جرى قصف مصنع لإصلاح محركات المقاتلات في لوتسك، وتم مهاجمة مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا أيضا.

وقال سلاح الطيران الأوكراني إنه قام بنحو عشر مهمات باستخدام مقاتلات ميج 29 وسو 27 لمهاجمة طائرات العدو.

ولم يتسن التحقق من أي من المعلومات بشكل مستقل.

وبحسب السلطات الأوكرانية، فأن جرى ضرب مستودع ذخيرة ،ومستودع وقود خلال هجوم روسي على مطار عسكري في فاسيلكيف جنوب كييف بعد منتصف الليل. ودُمر المطار بالكامل.

وقالت السلطات الأوكرانية إن مدينة تشيرنيهيف، التي تتعرض لهجوم منذ أيام، بدون كهرباء ومياه ووسائل التدفئة والغاز.