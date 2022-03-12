وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للتلفزيون الرسمي "حذرنا الولايات المتحدة من أن ضخ الأسلحة المنظم من عدد من الدول ليس مجرد خطوة خطيرة، إنها خطوة تجعل تلك القافلات أهدافا مشروعة".
وأضاف أن موسكو حذرت "من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا، مثل منظومات دفاع جوي محمولة ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات وغيرها".
وقال ريابكوف إن واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة غير منخرطتين في"عمليات تفاوض" بشأن أوكرانيا.
وأمر الرئيس بوتين بعملية عسكرية داخل أوكرانيا في 24 فبراير بهدف "تطهيرها من النازية" كما قال. وفرضت عقوبات دولية على موسكو منذ ذلك الحين.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: سنستهدف إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.