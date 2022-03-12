روسيا: سنستهدف إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

أعلنت روسيا السبت أن قواتها يمكن أن تستهدف إمدادات الأسلحة الغربية لاوكرانيا حيث يواصل الجيش الروسي تقدمه منذ أواخر فبراير.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للتلفزيون الرسمي "حذرنا الولايات المتحدة من أن ضخ الأسلحة المنظم من عدد من الدول ليس مجرد خطوة خطيرة، إنها خطوة تجعل تلك القافلات أهدافا مشروعة".

وأضاف أن موسكو حذرت "من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا، مثل منظومات دفاع جوي محمولة ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات وغيرها".

وقال ريابكوف إن واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة غير منخرطتين في"عمليات تفاوض" بشأن أوكرانيا.

وأمر الرئيس بوتين بعملية عسكرية داخل أوكرانيا في 24 فبراير بهدف "تطهيرها من النازية" كما قال. وفرضت عقوبات دولية على موسكو منذ ذلك الحين.