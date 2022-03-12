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السعودية تعلن تنفيذ الإعدام بعدد ممن اعتنقوا “الفكر الضال”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام، بحسب ما جاء في بيان الخارجية.

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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