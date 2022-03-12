روسيا تحذّر: الطائرات المحملة بمساعدات عسكرية لأوكرانيا قد تكون هدفا لنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

أعلن وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الطائرات المحملة بمساعدات عسكرية لأوكرانيا قد تكون هدفا للجيش الروسي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن العلاقات بين ​روسيا​ و​الناتو​ وصلت إلى نقطة الصفر، فيما تدرس روسيا حاليا الرد على عقوبات ​الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي​ عليها، مشيرة إلى أن قائمة عقوبات على أفراد وشركات أميركية جاهزة.

واعتبرت الخارجية الروسية أن “الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا، وسيكون من الصعب خروجه منها”، لافتةً إلى أن “موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر”.

وأفادت الخارجية بأن “الغرب بفرضه عقوبات علينا يحد من فرصه للخروج من الركود الذي سببته جائحة كورونا”، مضيفةً أنه “لا يمكن الحديث عن أي حوار مع الناتو في ظل استمراره بتزويد ​أوكرانيا​ بالأسلحة الفتاكة، والرد على العقوبات الغربية لن يكون بالضرورة بالمثل”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله اليوم السبت، إن موسكو ليست مستعدة للدخول في حوار حول “ما تود الإدارة الأميركية أن تفرضه”.

وأضاف ريابكوف أن روسيا تحذر الولايات المتحدة من اتخاذ ما وصفها بخطوات “متهورة” في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

كما أشار المسؤول الروسي، الذي تشن بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، إلى أن وضع الأمن الأوروبي “يتغير بشكل جذري”، بحسب الوكالة.

فيما قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية في مقابلة مع وكالة أنباء “نترفاكس” نشرتها اليوم السبت، إن تعزيز البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وقواته في دول البلطيق هو “استفزاز يزيد من المواجهة في المنطقة”.