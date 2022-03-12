معاناة اللاجئين مستمرة.. اعتقال رجل اغتصب شابة أوكرانية في بولندا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 3:44 مساءً

افادت صحيفة ديلي ميل بأن السلطات البولندية اعتقلت رجلًا بتهمة اغتصاب فتاة اوكرانية لجأت من بلادها هربا من الحرب.

في التفاصيل، اعتقلت الشرطة البولندية، الخميس، رجلًا يبلغ من العمر ٤٩ عاما، مشتبها بأنه قام باغتصاب شابة اوكرانية تبلغ ١٩ عاما، بعدما قدم لها عرضا بأنه سيساعدها ويأويها، بعد هروبها من نيران الحرب الدائرة في اوكرانيا.

في السياق، اشارت المعلومات الأمنية الى ان المتهم سيواجه عقوبة قد تصل الى ١٢ عاما في السجن، بسبب جريمته المروعة، وفق ما قالت السلطات.

وقالت الشرطة:” التقى المتهم بالضحية، بعدما عرض عليها المساعدة عبر الانترنت. لقد هربت من الحرب في اوكرانيا، لا تتكلم البولندية وقد وثقت بالرجل الذي وعدها بأن يقدم لها مأوى”، مضيفة:” لكن لأسف، كانت كلها عروضا مخادعة”.

يأتي ذلك وسط تزايد القلق حول كيفية حماية الفئات الأضعف بين اللاجئين من التعرض لعمليات استغلال مشابهة.

الى ذلك، افادت المعلومات بأن بولندا وحدها استقبلت حتى الآن أكثر من مليون و٦٠٠ ألف لاجى أوكراني.

وقد سُمع رجل آخر في أحد المخيمات يعرض على احدى اللاجئات عملًا ومكانا للسكن، قبل ان تتدخل السلطات.

وعلى معبر حدودي آخر، اشتبهت السلطات بأحد الرجال الذي كان يساعد فقط النساء، وقد غيّر القصة بعدما استجوبه عناصر الشرطة.

في سياق متصل، قال مسؤول في منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، في زيارته الى رومانيا، انه بات واضحا ان جميع اللاجئين هم من النساء والأطفال، معربًا عن مخاوف زيادة خطر تعرض هؤلاء لعمليات استغلال، وابتزاز جنسي.

كذلك، حذرت الشرطة الالمانية النساء والأطفال، عبر منشور على مواقع التواصل، من قبول عروض للمكوث في البيوت، وحثتهم ان يبلغوا عن الأشياء التي تثير الشكوك.