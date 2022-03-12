بيلاروسيا تحسمها.. هل ستشارك في الحرب الروسية على أوكرانيا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حاسما الجدل القائم حول مشاركة بلاده بالحرب الروسية على أوكرانيا، قال رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش، السبت، إنه ليس لدى بلاده خطط للانضمام إلى الاجتياح الروسي لأوكرانيا ولكنها ترسل 5 كتائب تكتيكية إلى حدودها لتحل محل القوات المتمركزة بالفعل هناك في إطار عملية تناوب.

وكان مسؤول أمني أوكراني كبير قد حذر، الجمعة، بيلاروسيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا إن أوكرانيا تتحلى بضبط النفس تجاه بيلاروسيا على الرغم من استخدامها كنقطة انطلاق للطائرات الروسية.

وقال جوليفيتش: “أريد أن أؤكد أن نقل القوات لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد ولا سيما بمشاركة جنود من بيلاروسيا في العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة لم تر دليلا على وجود قوات بيلاروسية في أوكرانيا.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: “لم نر أي مؤشرات على تحرك عسكريين أو قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا. هذا لا يعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث أو أنه لن يحدث”.

وأضاف أن الولايات المتحدة اخذت علما بتعليقات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حول أن قوات بلاده “ستدافع عن الخطوط الخلفية للقوات الروسية إذا تعرضت للهجوم”.