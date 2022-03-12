لأسباب عسكرية وسياسية.. موافقة أوكرانيا على طلبات روسيا “مستحيلة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 2:17 مساءً

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت في فيديو جديد، أن “روسيا ترسل المزيد من القوات إلى أوكرانيا” للقتال، مضيفاً: “سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من أراضينا”.

وأكد زيلينسكي إن “الآلاف من الجنود الروس قتلوا خلال هذا الصراع”، مضيفاً: “سنواصل الصمود لمواجهة القوات الروسية”.

وقال إن الجيش الأوكراني “يضمن تأمين الممرات الإنسانية لخروج المدنيين” من المدن المحاصرة، إلا أن “القوات الروسية تحاول عرقلة الممرات الإنسانية”، بحسب زيلينسكي.

وفي سياق آخر، أكدت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، أن الموافقة على طلبات روسيا في المفاوضات “مستحيلة لأسباب عسكرية وسياسية”.

ورفض مستشار أوكراني كبير اليوم، إشارات إلى أن إسرائيل حاولت حث أوكرانيا على الرضوخ للمطالب الروسية خلال المحادثات.