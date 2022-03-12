زيلنسكي: خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا هي الأكبر منذ عقود

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 2:01 مساءً

لا يزال التصعيد في الميدان الأوكراني سيد الموقف، سواء في العمليات العسكرية وسط معلومات أن القوات الروسية التي وصفت بـ”قافلة الموت” تقترب نحو العاصمة كييف، ام في حدّة التصريحات من كلا الجانبين من خلال تبادل الاتهامات.

في السياق، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، الى ان الجيش الروسي تكبد في أوكرانيا، الخسائر الأكبر منذ عقود.

وأوضح ان “31 مجموعة تكتيكية من الكتائب الروسية أصبحت غير قادرة على القتال”.لافتا الى ان “روسيا ترسل مزيدا من قواتها إلى أراضينا”، وان “أوكرانيا ليس لها الحق في تقليل حدة القتال”.

وأضاف: “قواتنا تؤيد تمامًا حماية ممر (مدينة) ماريوبول، وندعو روسيا للمثل”، في إشارة لممر إنساني لعبور المدنيين.

ووفق إعلام محلي، دوّت صباح السبت صفارات الإنذار بحدوث قصف في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك بالمدن الكبرى مثل كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.

ففي ماريوبول، تناثرت الجثث في الشوارع، فيما دفنت أخرى في مقبرة جماعية، بينما قالت “فرانس برس” إن سكانا شوهدوا بالأيام الأخيرة وهم يتشاجرون من أجل الطعام.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي “ما زال يغلق ماريوبول”، مشيرا إلى أن “القوات الروسية لم تسمح بدخول مساعداتنا إلى المدينة”.