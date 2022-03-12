يملكه ثري روسي.. يخت بقيمة نصف مليار دولار في قضبة شرطة إيطاليا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الإيطالية السبت، أنها جمدت يختاً بقيمة 530 مليون يورو (575 مليون دولار) تعود ملكيته للثري الروسي أندريه ميلينشينكو، الذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

ويعتبر يخت “سي إيه”، الذي يرسو في ميناء ترييستي في شمال شرق إيطاليا، أكبر يخت خاص يبحر بشراع وبمحرك في العالم.

وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية إن أندريه ميلينشينكو يمتلك اليخت “بشكل غير مباشر من خلال شركة مقرها في برمودا”.

أدرج الاتحاد الأوروبي ميلينشينكو على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تجميد أصوله وحظر منحه تأشيرات، وهو ثري جداً ويملك مليارات عديدة من أعماله في مجال الفحم والأسمدة.

كانت إيطاليا صادرت الأسبوع الماضي، أصولاً يملكها أثرياء روس تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون يورو، ومنها “يخت ليدي إم” البالغ 65 مليون يورو ويملكه أليكسي مورداشوف، وهو رجل أعمال روسي مقرب من فلاديمير بوتين.