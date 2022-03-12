الصين تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ تفشيه في ووهان

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الصين، السبت، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشيه في مدينة ووهان قبل عامين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 1524 إصابة جديدة من بينها 1084 إصابة بدون أعراض ظاهرة.

وتم فرض إغلاق على مدينة تشانجتشون الواقعة بشمال شرق الصين، الجمعة، بعد اكتشاف مئات الإصابات في المدينة.

وبموجب القواعد الصارمة، يُسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل للتسوق مرة كل يومين.

وستقوم السلطات بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لكل سكان المدينة البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

وبعد تفشي الفيروس بمدينة ووهان في أوائل عام 2020، تبنت الصين سياسة “صفر-كوفيد”، وتحركت السلطات سريعاً بفرض إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس.

وخلال العامين الماضيين، تم القضاء على أي تفش للفيروس من خلال الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق.

لكن منذ اكتشاف المتحوّر أوميكرون لأول مرة في الصين في يناير/كانون الثاني، يقول خبراء الصحة إن السلالة شديدة العدوى ستشكل ضغطاً شديداً على البلاد تدفعها لبذل قصارى جهدها.