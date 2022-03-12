عراقي ينال منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيوكوشنكاي

وقال اتحاد اللعبة العراقي في بيان، إن عمار عدنان "قدم شكره للهيئة العامة للاتحاد العربي للكيوكوشنكاي على ثقتهم بانتخابه نائبا للرئيس ، معبرا عن امتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ، ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الكابتن رعد حمودي لدعمهما المستمر له ولجميع الرياضيين".وعبر عدنان، وفق البيان، عن "سعادته لتمثيل العراق والفوز بهذا المنصب الذي يعد شيئاً مهماً كون بلدنا دائما مميز بجميع الالعاب وبالخصوص الكيوكوشنكاي ، مشيرا الى انه سيبذل قصار جهده في الاتحاد العربي للنهوض اكثر باللعبة التي تمتلك قاعدة كبيرة في الوطن العربي".

وأشار إلى ان "المكتب التنفيذي سيتجمع خلال الايام المقبلة من اجل تعيين الامين المالي فضلا عن تشكيل لجان مهمة في الاتحاد عملها التنظيم والتخطيط بشكل احترافي لانجاح خططنا المستقبلية وتطوير اللعبة".



يشار الى ان التونسي الصادق كوكة فاز برئاسة الاتحاد وتم تعيين اللبناني علي فواز امين عام وانتخب الاعضاء كل من الكويتي حسن كندري ، والاماراتي يوسف صالح ، والسعودي عبد الرحيم الشهري و الجزائري عبد اللطيف بطواق ، والليبي عبد السلام الشهيبي والسوري حازم مارديني والفلسطيني خالد عامر.