قوات أمريكية تنقل 24 صهريجاً محملاً بالنفط السوري إلى العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

أفادت مصادر سورية بأن القوات الأمريكية أخرجت اليوم السبت، 24 صهريجاً محملاً بالنفط السوري إلى قواعدها في شمال العراق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصادر قولها، إن "24 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق توجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة ترافقها عربات مدرعة للاحتلال الأمريكي في طريقها باتجاه شمال العراق".

وتنتشر قوات أمريكية في ريفي الحسكة ودير الزور بشمال شرق سوريا الغني بالنفط.