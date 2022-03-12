الشيخ محمد بن زايد: الإمارات تدعم الشعب السوداني وكل مايحقق تطلعاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق و يحقق تطلعاته نحو التنمية و الاستقرار و الازدهار.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم ــ في قصر الشاطئ ــ الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

وشدد على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية.

و بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان..العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واطلع من البرهان على مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها.

من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عمق العلاقات الإماراتية – السودانية .. وشكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال.. معبرا عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف.