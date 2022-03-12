شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع الأزمة الأوكرانية.. مصر تعلن حظر تصدير 8 سلع هامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية ، اليوم السبت، قراراً بوقف تصدير 3 سلع تزامنًا مع الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السلع المحظور تصديرها لمدة 3 أشهر، هي الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة.

وكانت الوزارة قد أصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر .

وقالت الوزيرة في البيان الذي جاء على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك إن:”هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة”.

وأوضحت الوزارة، أن القرار صدر بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين ويستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.