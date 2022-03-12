شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بسكين على 3 رجال شرطة في فرنسا.. إصابة شرطي ومقتل المهاجم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن “شرطي بلدية في مدينة مارسيليا أصيب جراء هجوم مسلح بسكين، صباح اليوم السبت.
وأوضحت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المهاجم ما أدى إلى مقتله.
ونوه مساعد الأمن والشرطة البلدية لمدينة مرسيليا، لوكالة “فرانس برس”، أن: “الهجوم وقع قرابة الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، عندما هاجم هذا الرجل ثلاثة من عناصر شرطة البلدية”.
وأضاف أن زملاء الشرطي المصاب “ردوا في البداية بأسلحتهم غير القاتلة، ثم استخدم أحد رجال الشرطة سلاحه القاتل”.
وتمت الإشارة إلى أن الدوافع وراء هذه العملية غير معروفة حتى الآن.
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