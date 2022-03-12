شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إحباط تهريب 1.5 طن هيروين من دولة خليجية إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات، أعلنت شرطة أبوظبي في الإمارات، عن إحباط تهريب كمية كبيرة من الهيروين.

ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة أبوظبي، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيديو يوثق عملية محاولة التهريب وكيفية إحباطها.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من إحباط تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين، كان من المخطط تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشف اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبو ظبي، تفاصيل القضية.

وقال إن شرطة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، تمكنت من إحباط 1.5 طن هيروين.

وبيّن أن تحريات مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبو ظبي، كشفت عن وصول شحنة مشبوهة من إحدى الدول المجاورة إلى ميناء خليفة تمهيدا لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وتابع: كانت العيون الساهرة لها بالمرصاد وعملت باحترافية على إفشال المخطط الدولي لعملية التهريب.

وأشار “المزروعي” إلى أنه فور وصول المعلومات الأمنية شكلت مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لجمارك أبوظبي فريقا مشتركا لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهة.

واستطرد: أسفر التفتيش عن ضبط الكمية التي تقارب قيمتها السوقية 150 مليون درهم (نحو 40 مليون دولار) وإحباط تصديرها للخارج.

وشدد على أن هذه العملية تعد واحدة من أبرز عمليات المكافحة الناجحة التي تعزز قوة الأجهزة الأمنية بالإمارة.