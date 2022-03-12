شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الدفاع الروسية السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي.
وعلى الصعيد الميداني أيضا استهدفت مروحيات روسية آليات عسكرية أوكرانية في محيط كييف، إضافة إلى هجوم روسي على خزان نفط في فاسيلكيف.
يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية، قد أعلنت أن مستشفيات تعرضت ليلا للقصف الروسي في ميكولايف.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.