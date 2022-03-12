شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الدفاع الروسية السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي.

وعلى الصعيد الميداني أيضا استهدفت مروحيات روسية آليات عسكرية أوكرانية في محيط كييف، إضافة إلى هجوم روسي على خزان نفط في فاسيلكيف.

يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية، قد أعلنت أن مستشفيات تعرضت ليلا للقصف الروسي في ميكولايف.