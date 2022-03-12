شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يجبس الأنفاس لقنبلة روسية ضخمة لم تنفجر.. شاهد كيف تعامل معها خبراء أوكرانيون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحبس الأنفاس لسقوط قنبلة روسية ضخمة في إحدى المدن الأوكرانية دون أن تنفجر. ويوثق الفيديو قيام اثنين من رجال الدفاع المدني الأوكاني، وهما يحاولان إبطال مفعول القنبلة. ويقوم أحد خبراء تفكيك القنابل والألغام بتقطير الماء على رأس الصاروخ الحربي، فيما أزال الآخر المفجر بدقة. وظهر أن الرجلين لما يكونا مرتديان أي ملابس واقية من الانفجار، مما جعل الجميع يحبس الأنفاس أثناء تفكيكها. وقال الخبراء إن سكب قطرات من الماء على طرف الرأس الحربي يمنع تصريف الكهرباء الساكنة لحين فك الجزء العلوي من القنبلة بعناية.

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