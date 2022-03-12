ماريوبول.. روسيا تقصف مسجدا داخله 80 مدنيا بينهم أتراك

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 12:49 مساءً

يستمر الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول في أوكرانيا، حيث تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف.

ولا يزال الآلاف من المدنيين محاصرين في ماريوبول منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت.

وأفادت الوزارة عبر “تويتر”، بأن “الغزاة الروس قصفوا مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول”. وأضافت أن “أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك”، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

وكانت السفارة الأوكرانية في تركيا أعلنت أن 86 مواطنا تركيا، بينهم 34 طفلا، من بين أولئك الذين لجأوا إلى مسجد في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأفادت متحدثة باسم السفارة، نقلا عن معلومات من رئيس بلدية المدينة، بأنهم لجأوا إلى المسجد مع آخرين فروا من الهجوم الروسي على الميناء المطوق على بحر آزوف.

وأضافت المتحدثة “هناك مشكلات اتصال كبيرة حقا في ماريوبول، وليس هناك فرصة للوصول إليها.”